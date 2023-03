Songs der Woche

Moderation: Frauke Oppenberg

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musikliste:

Running away

Thee Sacred Souls

CD: Running away



Where the long line leads

Nickel Creek

CD: Celebrants



Growth

Modha feat. Jermaine Peterson

CD: Through The Cycle



Çit çit çedene

Altın Gün

CD: Aşk



Il m'a vue nue

Cécile McLorin Salvant

CD: Mélusine



Doudou

Cécile McLorin Salvant

CD: Mélusine



Take

Westerman

CD: Take



Dream of a sun hat

CATT

CD: Change



That feeling

Durand Jones

CD: That feeling



Ya habibi, la!

Jamila & The Other Heroes

CD: Bazaar bizarre