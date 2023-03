Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Blüten, Blumen und Blauem Blut.

Talking to Turtles – We Went To The Moon

Nach neun Jahren Pause melden sich Claudia und Florian Sievers (nun mit gleichem Nachnamen) als Duo wieder zurück. Verspielt und leichtfüßig singen die beiden über das Auf und Ab im gemeinsamen Leben – oder geht es hier um mehr? Jedenfalls äußerst blumig.

H. Hawkline – Milk In Flowers

Schon wieder Blumen: Rosen, Oleander oder blühende Kakteen haben es dem Waliser Huw Evan alias H. Hawkline angetan. Der Song stampft irgendwo zwischen Beat und Glam Rock herum und man fragt sich – kriegt er den Knopf noch zu?

Kaiser Quartett feat. L‘aupaire – Take Heart

Denen schaut man gerne zu: Drumset, Bass und Gitarre werden hier gezupft und gestrichen – wer mit dem Kaiser Quartett spielt, der hat alles, was man braucht. Und dann harmoniert das noch perfekt mit der markanten rauen Stimme von Robert Laupert alias L’aupaire. Toll!

