Songs der Woche

Moderation: Anno Wilhelm

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

Running

Kliffs

CD: After the flattery



Unscharf mit Katze

Element Of Crime

CD: Unscharf mit Katze



Piksel i pigment

Natalia Kiës

CD: Phoenix



Step by step

Eddie Chacon

CD: Step by step



Secret

Inger Nordvik

CD: Secret



Waiting

Inger Nordvik

CD: Hibernation



Every little heart

The Tallest Man On Earth

CD: Every little heart



Atem tutem

Derya Yildirim & Graham Mushnik

CD: Hey Dostum, Çak!!



I'm gonna sit right down and write myself a letter

Simone Kopmajer

CD: With love



Sweet my ear

Jembaa Groove feat. K.O.G.

CD: Sweet my ear