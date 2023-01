Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit frischem Brit-Pop, einer Liebeserklärung an den Planeten und Musik zur Entschleunigung.

Gaz Coombes – Sonny The Strong

Sehnsucht nach Brit-Pop Hymnen? Gaz Coombes macht vor, wie man diesen bald 30 Jahre alten Sound derart frisch klingen lässt, dass er für ebenso nostalgische wie inspirierende Gefühle sorgt.

Lucas Santtana – Vamos Ficar Na Terra

Tech-Milliardär Elon Musk will den Mars besiedeln? Eine dumme Idee, findet der Brasilianer Lucas Santtana. Kümmern wir uns doch besser darum, dass unser Planet bewohnbar bleibt. Das neue Album „O Paraíso“ ist eine Liebeserklärung an die Erde und unser Album der Woche.

Juni Habel – Chicory

In diesem alten Schulgebäude auf dem Land in Norwegen wohnt Juni Habel mit ihrer Großmutter (die man im letzten Bild auf dem Balkon sehen kann), schreibt Songs und nimmt sie direkt vor Ort auf. Und genauso harmonisch, verträumt und schwelgerisch klingen diese Titel – wunderbar entschleunigend.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 13.01. mit Vanessa Wohlrath.

Musikliste:

Sonny the strong

Gaz Coombes

CD: Turn the car around



The pawn shop band

Ketil Björnstad

CD: Between hotels and time



Corpo a Corpo

Ian Lasserre

CD: Corpo a Corpo



Chicory

Juni Habel

CD: Carvings



Vamos ficar na terra

Lucas Santtana

CD: Vamos ficar na terra



Muita pose, pouca yoga

Lucas Santtana ft. Flavia Coelho

CD: O paraíso



Sheyne Ziere

Masha The Rich Man

CD: Sheyne Ziere



Just one more time

Phillip Fankhauser

CD: Heebie Jeebies: The Early Songs Of Johnny Copeland



The harmony

James Yorkston

CD: The harmony



Plattenweg im Sommer

Staring Girl

CD: Schräg fällt das Licht



Over control

Tellavision

CD: Over control