Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel

The moon above

Soul Goodman feat. Patrizia Ferrara

CD: Waldeck presents 20 years Dope Noir



The end of a gun

Ghost Woman

CD: Broke



Untamed

Annahstasia

CD: Untamed



Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen

Helgen

CD: Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen



Help

Rozi Plain

CD: Prize



Agreeing for two

Rozi Plain

CD: Prize



Catch your eye

Andy Shauf

CD: Wasted on you / Catch your eye



Heart on fire

Little Simz

CD: No thank you



Leave me be

Dearest Sister

CD: Collective heart



Bacheweich

Pulsar Trio

CD: Bacheweich