Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

Oliver Gottwald

Spiegeltest

CD: 2. OG



Find Another You

Christian Frentzen

CD: Find Another You



When You’re Gone

The Milk Carton Kids

CD: When You’re Gone



Eyez

The Arcs

CD: Yours,Dreamily



Sink

Sophie Jamieson

CD: Choosing



Runner

Sophie Jamieson

CD: Choosing



João Selva:

Passarinho

CD: Passarinho



Caressed

The Little Hands Of Asphalt, Einar Stray Orchestra

CD: Caressed



Kill Me Again

The Waeve

CD: The WAEVE



High times for loners

BRTHR

CD: Loose ends



Drifting

Frank Popp Ensemble feat. Lucy Kruger

CD: Drifting