Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dem Zauber neuen Lebens, den Dramen unserer Zivilisation und dem Sinnieren über Vergänglichkeit.

Me and My Friends – You Came Into My Life

Nichts verändert das eigene Leben so sehr, wie die Geburt eines Kindes. Die Verantwortung für sich selbst reicht nicht mehr aus, Prioritäten im Alltag werden neu gesetzt, Zukunftspläne auf den Kopf gestellt – emotionales Chaos ist vorprogrammiert. Das Ganze mit Musik zu verarbeiten kann helfen und wenn es dann noch so wunderschön klingt, hören wir gerne dabei zu.

Jeb Loy Nichols – What Does A Man Do All Day?

Ja, was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Gute Frage, die Jeb Loy Nichols mit einem Blick fürs große Ganze auf seinem neuen Album stellt. Konsequent besingt er dabei auch die Dramen unserer Zivilisation – von sozialer Ungleichheit über Flucht zum Klimawandel: „The United States Of The Broken Hearted“ ist unser Album der Woche.

Breanna Barbara – Nothin’ But Time

Alles ist eitel, alles ist vergänglich. Und alles, was wir haben, ist Zeit. Breanna Barbara aus New York singt genau darüber und motiviert uns mit kraftvollem Sound dazu direkt loszulegen – nur, mit was eigentlich?

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 25.11.2022 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

Funky woman

Will Jacobs

CD: Goldfish Blues



Nothin' but time

Breanna Barbara

CD: Nothin' but time



You came into my life

Me and My Friends

CD: You came into my life



Gosto de ti

Luísa Sobral

CD: Dansando



What does a man do all day

Jeb Loy Nichols

CD: United States of the broken hearted



Wenn du magst

Fräulein Luise

CD: Kleine Freiheit



Hayat

Kit Sebastian

CD: Hayat



So it seems

Charlie Cunningham

CD: So it seems



The Story (feat. Luke Smith, Luca Boscagin, MckNasty, Livingstone Brown)

Ada Morghe

CD: The Story (feat. Luke Smith, Luca Boscagin, MckNasty, Livingstone Brown)



Lizarb

Sababa 5

CD: Sababa 5