Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

The city

Meskerem Mees

CD: Caesar



Vamos ficar na terra

Lucas Santtana

CD: Vamos ficar na terra



Kandierter kummer

Malva

CD: Das grell in meinem kopf



I fell in love

Wayne Graham

CD: Ish



Odam kireç tutmuyor

Derya Yildirim & Grup Simsek

CD: Dost 2



BAL

Derya Yıldırım

CD: BAL



Genesis

Benjamin Clementine

CD: And I have been



Au large

Fleur

CD: Bouquet champetre



Shadow play

Warhaus

CD: Ha ha heartbreak



Cometa

Chancha Via Circuito feat. Fémina

CD: Cometa