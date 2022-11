Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer Stimme aus Metall, einem Herz aus dem Norden und Jazz auf hebräisch.

Benjamin Clementine: Delighted

Viel näher kann einem eine Stimme nicht kommen. Wenn Benjamin Clementines Tenor metallisch glänzt, hört man, dass es ihm um alles geht. Wir sind absolut delighted. „And I have been“ ist unser Album der Woche.

Uusikuu: Suklaasydän

Hundertprozentig ernst kann man die Tango-Folklore-Truppe Uusikuu aus dem hohen Norden vielleicht nicht nehmen. Lustig ist sie aber allemal. „Suklaasydän“ heißt auf finnisch übrigens „Schokoladenherz“.

Assaf Levitin: Shir nolad

IsReal Book nennt der deutsch-jüdische Kantor und Opernsänger Assaf Levitin sein neues Volkslied-Jazz-Projekt. Jazz auf hebräisch klingt fremd, aber warm.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 4.11.2022 mit Patrick Batarilo.

Musiktitel:

Untamed love

Boppin'B

CD: Untamed love



Juna kulkee

Uusikuu

CD:Karuselli



Bedeutend

Moka Efti Orchestra

CD: Telegramm



Waltz for a custom-made friend

Nouk

CD: Figures afloat



Delighted

Benjamin Clementine

CD: Delighted



Residue

Benjamin Clementine

CD: And I have been



Flatterndes Herz

Violetta Parisini

CD: Unter Menschen



Shir nolad

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble

CD: The IsReal Book



Curtis (do you wanna be a star?)

Nathan Johnston & The Angels Of Libra

CD: Nathan Johnston & the Angels of Libra



Guru

Júníus Meyvant

CD: Guru