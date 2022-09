Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem alten Hit, einer großen Frage und einem Gipfeltreffen.

Vaya con dios: What´s a woman

Die belgische Band Vaya con dios war in den Charts der 90er allgegenwärtig. Jetzt heißt es: Weg mit den Synthies und der Drummachine, her mit dem Klavier. Und höre da: Der Kitsch ist weg, die alten Hits klingen überraschend intim.

Max Prosa: Wann könnt ihr endlich friedlich sein

Der russische Angriffskrieg bewegt auch Max Prosa. Und obwohl Musik bekanntermaßen höchst selten die Welt besser macht, versucht der Berliner es trotzdem. Naiv? Nein, hörenswert. „Wann könnt ihr endlich friedlich sein“ ist unser Album der Woche.

Dr. John & Willie Nelson: Gimme that old time religion

Vor drei Jahren ist mit Dr. John einer der ganz großen US-amerikanischen Musiker gestorben. Jetzt erscheint posthum ein Album, auf dem er eins seiner letzten Duette mit Willie Nelson, einem anderen ganz großen, singt. Genau so muss ein Gipfeltreffen alter weißer US-Amerikaner klingen.

Musikliste

Take me with you

Tim Burgess

CD: Typical music



Amrat

Rasha Nahas

CD: Amrat



Damals auf'm Dorf

Stefan Noelle feat. Andrea Hermenau

CD: Wie es mich zieht



Comme on est venu

Vaya Con Dios

CD: What’s a woman / Comme on est venu



Wann könnt ihr endlich friedlich sein?

Max Prosa

CD: Wann könnt ihr endlich friedlich sein?



Blauer traum

Max Prosa

CD: Wann könnt ihr endlich friedlich sein?



Coffee

Sophie Lindinger

CD: Coffee



Gimme that old time religion

Dr. John

CD: Things happen that way



Fun yener zayt lid

Kateryna Ostrovska

CD: Blondzhendike Lider



Just for the day

Beharie

CD: Beharie, the third



Fractals

Beth Orton

CD: Fractals