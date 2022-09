Songs der Woche

Moderation: Tristan Reiling

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Darin das Album der Woche: Madison Cunningham - Revealer, vorgestellt von Luigi Lauer

Musiktitel

Prism

Say She She

CD: Prism



Barefoot Lady

Matthis Pascaud & Hugh Coltman

CD: Night Trippin'



Schweden espresso

Sofie Royer

CD: Schweden espresso



Disappearing hand

Stephen Becker

CD: Disappearing hand



All I've ever known

Madison Cunningham

CD: Revealer



In from Japan

Madison Cunningham

CD: Revealer



Cut a black diamond

Jonathan Jeremiah

CD: Horsepower for the streets



Teenage love

Bells Larsen

CD: Good grief



Easy does it

Marlon Williams

CD: My boy



Rocksteady

Built To Spill

CD: When the wind forgets your name