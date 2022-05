Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Darin das Album der Woche: Erdmöbel - Guten Morgen, Ragazzi. Vorgestellt von Simon Brauer

Musiktitel



Naja, geht so

Resi Reiner

CD: Naja, geht so



Wrong for it

Obongjayar ft. Nubya Garcia

CD: Some nights I dream of doors



Babies

Andrea Motis

CD: Loopholes



Kahbi

El Michels Affair feat. Piya Malik

CD: Kahbi



Supermond

Erdmöbel

CD: Supermond



Beherbergungsverbot

Erdmöbel

CD: Beherbergungsverbot



Wooden hotel

Siril Malmedal Hauge

CD: Jazz Out of Norway 10th Edition



Just for the day

Beharie

CD: Beharie, the third



Yo soy María

Fatma Said

CD: Yo soy María



Avontuur

Franzen

CD: Identifikation



Ofelia

Daniel Villarreal

CD: Panamá 77