Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit prägnantem Indie-Sound von Honeyglaze, kunstvollem Pop von Andrew Bird und Endlosschleifen von Das Paradies.

Honeyglaze – Shadows

Nur starke zwei Minuten braucht das Trio Honeyglaze aus London, um seine Geschichten zu erzählen. Prägnant und auf den Punkt sind die Songs auf ihrem Debütalbum nicht nur inhaltlich, auch musikalisch bleiben sie bei reduziertem, aber souveränem Gitarren-Pop. Toller Sound! Und unser Album der Woche.

Andrew Bird – Underlands

Sechs Minuten, die viel zu schnell vorbeigehen: Andrew Bird hat es auch mit seiner zweiten neuen Single geschafft uns vollauf zu begeistern. Kunstvolle Popmusik, die zugleich so leicht daherkommt, dass man nur noch die Augen schließen und darin schwelgen will.

Das Paradies – Die Dinge, die wir uns heute sagten

Drei Minuten für ein ganzes Leben: Ein Song, der sich stetig im Kreis dreht und damit stellvertretend für die redundanten Erzählungen über uns selbst steht – holt uns ein, kommt wieder, nutzt sich ab. Nebenbei legt Florian Sievers alias Das Paradies noch die scheinbar schlichten Werkzeuge des Songwritings offen. Etwas verkopft, aber eindrucksvoll!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 13.05.2022 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel

Die Dinge, die wir uns heute sagten

Das Paradies

CD: Die Dinge, die wir uns heute sagten



A lover in disguise

Donna Blue

CD: Dark roses



Bittersweet, TN

Kevin Morby

CD: This is a photograph



Dodinin

Leyla McCalla

CD: Breaking the thermometer



Shadows

Honeyglaze

CD: Shadows



Shadows

Souvenir

CD: Shadows



Nur zu

Noth

CD: Die Wahrheit über Arndt



Peel me a grape

Lyle Lovett

CD: 12th of june



Malak

Oriane Lacaille

CD: Hear my voice #5



Underlands

Andrew Bird

CD: Underlands