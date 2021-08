Von True Crime bis zur Wissenschaft sind die Genres in der Podcastwelt weit gefächert. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welchen Podcast sie sich anhören sollen, haben unsere Redakteur*innen ein paar Tipps parat.

Unsere Podcasttipps für den Sommer 2021 Imago imago images/agephotostock

„Drama Carbonara, Baby“

In „Drama, Carbonara Baby“ werden Groschenromane von drei Damen auf Österreichisch vorgelesen. Imago imago images/viennaslide

Als Podcastredakteurin höre ich die Podcastwelt rauf und runter. Da sind große epische Geschichten dabei, wichtige Werke des seriösen Journalismus und viele lange Interviews. Aber viele davon wollen einfach nicht zu einem entspannten weltschmerzfreien Urlaubstag passen. „Drama Carbonara, Baby“ hingegen passt da ganz hervorragend. Darin lesen drei Frauen in schönstem Österreichisch gemeinsam Groschenromane, diese billigen Heftchen mit den halbnackten Paaren drauf. Und dann diskutieren sie darüber, zum Beispiel über fragwürdige Flirtmanöver: „Wie eklig ist die Aktion?“ – „Das kommt drauf an wie fesch er ist!“.

Das klingt wie ein Abend mit Freundinnen. Und Prosecco.

Henriette Schreurs, SWR2 PodcastLab

„Heinz Strunk und der Blauwal“

Autor Heinz Strunk nimmt die Podcasthörer*innen mit in den Schreibprozess seines neuen Buchs. Imago imago/ZUMA Press

Als Podcastredakteur weiß ich ein frisches und innovatives Format immer zu schätzen – und genau ein solches ist „Heinz Strunk und der Blauwal“. In der Mini-Serie begleiteten wir den Schriftsteller Heinz Strunk beim Schreiben seines neuen Romans. Das könnte philosophisch, gediegen und rotweinig sein – doch in den Elfenbeinturm schlägt ein Blitz ein. Bis zum Ende der Woche will seine Verlegerin das erste Kapitel in Händen halten. Jede Folge erzählt einen Tag in diesem schleppenden Rennen des Bon-Vivants Strunk gegen eben diese Verlegerinnen-Deadline. Und als sei ein Termin in sieben Tagen noch nicht Stress genug, wird Strunk auch noch von von seiner sozialen Umgebung aufs Schärfste abgelenkt – gesprochen unter anderem von Olli Schulz, Bjarne Mädel und Charly Hübner.

Ein ungezwungenes und modern produziertes Hörspiel-Tagebuch in acht kurzen (und natürlich noch viel kurzweiligeren) Folgen.

Jakob Baumer, SWR2 Podcast Lab

Das Thema Pop

Getty Images Getty Images / suteishi

Für mich gehört Musik ganz klar zum Sommerurlaub, vor allem weil ich mir dann endlich viel Zeit dafür nehmen kann. Damit ich nicht immer dasselbe höre, freue ich mich über Neues und wenn das auch noch in Podcastform kommt, ist die Kombination für mich als Podcastredakteur perfekt. Allen, denen es genauso geht, möchte ich unbedingt unseren Podcast „Das Thema Pop – Neue Alben anders hören“ empfehlen. Hier geht es in jeder Folge nicht nur um ein neues Album, sondern auch um die Themen, die die Künstler*innen bewegen. Wie passen Pop und Religion zusammen? Kann Musik das Klima retten? Und welche Rolle spielt die Herkunft in der eigenen Musik? Ich bin immer gespannt, was die Hosts als nächstes mitbringen.

Chris Eckardt, SWR2 PodcastLab

Spannervideos | N-Joy & STRG_F im NDR Dokucast

Im Podcast begibt sich die Reporterin in das geheime Netzwerk der Voyeure. Imago imago images/serienlicht

In der fünfteiligen Serie begibt sich Patrizia Schlosser in das geheime Netzwerk der Voyeure, enttarnt ihr Vorgehen, entlarvt und stellt Täter. Am Ende wird sie über ein Jahr in diesem Millieu verbringen und, genauso wie jeder Hörer, vieles mit anderen Augen sehen. Vorsicht – dieser Podcast ist nichts für schwache Nerven! Patrizia Schlosser ist definitiv eine der besten Investigativ-Reporterinnen im deutschsprachigen Raum und erzählt ihre Geschichten so, dass man als Hörer das Gefühl bekommt, man würde selbst mitrecherchieren. „Spannervideos“ ist Storytelling der besten Art und ich habe als Podcast-Redakteur hierfür nur Lob übrig.

Keine Leichte Kost, aber optimal, um sich bei langen Autofahren schnell die Zeit zu vertreiben!

Chris Eckardt, SWR2 PodcastLab