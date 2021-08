Die Verwendung von „FakeNews“ in Medien und sozialen Netzwerken sei heute wesentlich komplexer, als es dieser Begriff eigentlich erwarten lasse, so die Kommunikationswissenschaftlerin Judith Möller in SWR2. So sei es möglich, dass eigentlich korrekte Informationen, zum Beispiel über leere Intensivstationen in Krankenhäuser, zur Rechtfertigung falscher Behauptungen genützt würden, dass es keine Corona-Pandemie gebe oder ähnliche Fehlinformationen. Möller lehrt an der Uni Amsterdam und hat den kommunikationswissenschaftlichen Teil eines Gutachtens für die Landesmedienanstalten verfasst, das auf den Münchner Medientagen vorgestellt wird. mehr...