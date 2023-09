So ein Kreuz – Der Rücken

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

"Ich habe Rücken" – der Satz von Hape Kerkelings Kunstfigur Horst Schlämmer ist Kult. Wenn es um den Rücken geht, kann fast der jede und jeder mitfühlen. Denn: Rückenschmerzen sind in Deutschland Volkskrankheit Nummer eins. Rund 69 Prozent der Deutschen leiden aktuellen Studien zufolge unter Rückenschmerzen, 12 Prozent davon sogar täglich. Und das Gesundheitssystem ächzt unter rund 49 Milliarden Euro Behandlungskosten jährlich für Rückenpatienten.



Doch der Rücken, er kann nicht nur gereizt sein, er ist auch reizend. In der Mode zum Beispiel: Da wird rückenfrei gefeiert! Buchbindern und Bibliophilen sind Buchrücken fast schon heilig. Und in der Kunst der Romantik ist die Rückenfigur ein zentrales Motiv, das auf geheimnisvolle Weise zur Identifikation einlädt. Und sowieso: Das allergrößte Glück der Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde ...



Gesprächspartner der Sendung sind der Orthopäde und Rückenspezialist Dr. Martin Marianowicz, Katharina Mähler Buchrestauratorin an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel und die Para-Reiterin und Reitlehrerin Anna-Lena Niehues.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Lara Fischer