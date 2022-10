„Smash“ ist Jugendwort 2022: Die Adelung eines fragwürdigen Zeitgeistes

Das Jugendwort des Jahres 2022 lautet „smash“. Was im Englischen ursprünglich „zerschlagen“ meint, hat im Jugend-Slang und in der Dating-Welt viele Bedeutungen hinzugewonnen. „Smash or Pass?“ ist ein beliebtes Frage-Spiel, das sich um die Attraktivität potenzieller Geschlechtspartner dreht. Menschen werden innerhalb von Sekunden gut oder schlecht bewertet.

Smash: Vom „Zertrümmern“ und „Knochenbrechen“ übers „Umwerfen“ zur „körperlichen Attraktivität“

Die Sprache ist im Wandel. Und das verdanken wir auch der Jugend, die alle Konventionen in den Wind schlägt. Das Jugendwort dieses Jahres ist dafür ein Paradebeispiel. Denn ursprünglich heißt das englische Verb „to smash“ so viel wie „zerschlagen“ oder „zertrümmern“ – also einfach „zerstören“.

In der Musik ist ein „smash hit“ ein Riesenerfolg, der einen „umhaut“. Im Tennis oder Volleyball ist der „Smash“ ein Schmetterball. Und über das Mullah-Regime im Iran würde man im Englischen sagen, dass es den Protest der Frauen gerade „smasht“, also brutal niederschlägt. Überhaupt steckt in dem Wort viel Gewalt.

Wer droht: „Turn around and I‘ll smash you“, meint: „Drehst du dich um, breche ich dir alle Knochen.“ Und so blitzen auch im Comic hinter dem Wort SMASH Sterne und Rauchwolken auf.

„Smash" ist Jugendwort des Jahres 2022. Es setzte sich damit gegen „Macher" (jemand, der etwas ohne zu zögern umsetzt) und „bodenlos" (unglaublich schlecht) durch.

Jugend-Slang gehört in die Dating-Welt

Jemanden zu „smashen“, heißt, etwas mit ihm anzufangen, ganz lose, rein körperlich, eine Liebelei ohne Liebe, Gelegenheitssex ohne jede Verpflichtung. Soweit so harmlos.

Nur wer „smash“ sagt, muss auch „pass“ sagen. Denn „Smash or Pass“, so heißt ein beliebtes Partyspiel, das an Flaschendrehen erinnert. Die Runde fragt sich gegenseitig ab, wer man mit einem Mitspieler schlafen würde. Und das ist auch auf Social Media ein gar nicht mal so neuer Trend: „Smash or Pass“ fragt man seine Community unter einem oft unvorteilhaften Bild einer Person. Und die Community stuft die Person daraufhin als „smash“, also attraktiv ein, oder als „pass“, was heißt: ich verzichte.

Dahinter steht das Prinzip „hot or not“, das auch bei Dating-Apps wie Tinder gilt. Ist die Person auf dem Foto ein „Smash“, wähle ich sie aus und wische nach rechts, es könnte ein Match werden. „Swipe“ ich nach links, ist sie ein „Pass“. Kein Interesse.

Um die Verwirrung komplett zu machen: „Smash or Pass?“ fragen auch Foodblogger unter den Fotos ihrer neuesten Kochkreation, um klares Feedback einzufordern.

Was sagt dieses Wort über den Zeitgeist aus?

Zum einen: Die Jugend hat keine Angst vor Anglizismen und dem oft beschworenen Niedergang der Sprache. Stattdessen spielt sie mit ihr und nimmt sich jede Freiheit: „Smash“ funktioniert als Adjektiv, Verb oder Nomen.

Aber vor allem sagt diese Wortwahl viel über den Zeitgeist aus, in dem man Menschen innerhalb von Sekunden in gut und schlecht sortiert. Nach dem Äußeren beurteilt, ob’s was wird oder nicht. „Smash“ bringt die traurige Urteilsfindung der Moderne auf den Punkt. Kurz hinschauen, Daumen hoch oder runter, entweder bin ich für oder gegen etwas. In einer so polarisierten Welt gibt es keine Grautöne.

„Smash or pass?“: Auf Dating-Plattformen wie Tinder fällt die Entscheidung für oder gegen einen potenziellen Partner in nur wenigen Sekunden. Entscheidend ist in aller Regel die Attraktivität. IMAGO Kirchner-Media

Man adelt mit diesem Jugendwort eine problematische Entwicklung

Oder kann es einen kritischen Diskurs über die Gefahren von Instagram und co. anstoßen, was sicher nicht verkehrt wäre?

„Smash“ jedenfalls passt in unsere Zeit, in der selbst der Kanzler, ein Erwachsener, in der Lautmalerei der Comic-Sprache von einem „Doppel-Wumms“ spricht – und damit maximal vereinfacht sagt, dass eine wuchtige Entlastung kommt. An so viel Krach, Bumm, Boing darf man gut und gerne Stilkritik üben. Nur der Untergang der Sprache steht uns damit weiter nicht bevor.