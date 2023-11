Slam-Poesie und Inklusion – Der Bühnenkünstler und Autor Kai Bosch

Kai Bosch ist Kommunikationskünstler in vielerlei Hinsicht. Dass er Talent für Sprache hat, merkt er schon als Teenager. Noch in der Schule schreibt er einen Comedy-Roman. Als er Poetry Slammer auf der Bühne sieht, will er das auch und beginnt eine Sprachtherapie.

Mit 17 tritt er erstmals auf und feiert bald Erfolge mit seinen selbstironischen Texten über Dating genauso wie über seinen Alltag als stotternder Tetra-Spastiker.

Inzwischen ist er Baden-Württembergischer Meister im Poetry Slam, hat ein Kommunikationswissenschaftsstudium abgeschlossen und leitet Workshops zu Inklusion.

Musiktitel:

Vulnerable

Parker Millsap

Album: Vulnerable



Gets me down

Jessie Monk

Album: Gets me down



L_benslauf

Fabian Römer

Album: L_benslauf (Lebenslauf)



Dot my i's

Kendall Lujan

Album: Forget me knots



Wünsch dir was

Die Toten Hosen

Album: Wünsch dir was