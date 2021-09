Slalom durch den Virus-Winter – Ist der Skisport am Ende?

Es war schon immer wagemutig, auf Skiern einen Abhang hinunter zu brettern. Aber in der Pandemie lauert die Gefahr weniger auf der Piste, sondern eher an vollen Liften, in der Gondel oder beim Après-Ski. Die Bundeskanzlerin empfiehlt deshalb auf den Skiurlaub zu verzichten. In anderen Alpenländern vertraut man dagegen den Hygiene-Konzepten der Liftbetreiber. Skiurlauber erwartet ein Slalom durch lokale Vorschriften und Verordnungen. Wird der Schnee-Tourismus die Talfahrt im Corona-Winter überstehen? Lukas Meyer Blankenburg diskutiert mit Michaela Gerg - ehem. Ski-Rennläuferin, Leiterin einer Skischule, Adrian Probst - Liftverbund Feldberg, Prof. Dr. Jürgen Schmude - Tourismusforscher