Skifahren und Naturschutz – Ralf Roth erforscht die Nachhaltigkeit von Outdoor Sport

Wir sind mitten in der Skisaison - viele Menschen fahren in die Berge, möchten sich in der Natur bewegen, beim Skifahren den Kopf frei kriegen. Aber kann man in Zeiten von Klimakrise und Energiekrise mit einem guten Gewissen auf die Piste gehen? Wie steht es um die Nachhaltigkeit von Outdoorsportarten wie Klettern und Mountainbiken?



Ralf Roth leitet das Institut für Outdoor Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist selbst begeisterter Skifahrer und beschäftigt sich damit, wie Outdoorsportarten umwelt- und naturverträglich ausgeübt werden können.

