Skandalöse Verzögerung der Bundesregierung: Die Kritik der privaten Initiative „Luftbrücke Kabul“ an den Evakuierungen

Die Bundesregierung sei bei allem sehr, sehr langsam gewesen, sagt Mattea Weihe, Mitorganisatorin der „Luftbrücke Kabul“, einer privaten Rettungsinitiative für gefährdete Menschen in Afghanistan. „Einerseits langsam in der Einschätzung der wirklichen Situation vor Ort, also wie notwendig sind denn die Evakuierungen noch, und warum zieht man die Truppen so früh ab. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass wenn dann solche zivilgesellschaftlichen Initiativen wie wir es sind, die Unterstützung anbieten, dass dann nach vornhinaus selbstverständlich suggeriert wird, das Unterstützung existiert, aber was am Ende dann unterm Strich als Ergebnis herauskommt, ist, dass wir diese Unterstützung als extrem schleppend und auch als extrem verhindernd erlebt haben“, sagt Weihe.

Soldatinnen und Soldaten hätten zwar grundsätzlich alles gemacht, was möglich gewesen wäre auf dem Kabuler Flughafen und auch vor Ort. „Aber was im Hintergrund passiert ist, vor allem in der deutschen Bundesregierung, ist natürlich eigentlich ein Skandal“, kritisiert Weihe. Die Bundesregierung habe leider ihr Unfähigkeit bewiesen, Menschen schnell zu retten.

Grund für die Verzögerungstaktik der Bundesregierung und die Behinderung einer Initiative wie der „Luftbrücke Kabul“ dafür sei aber wohl auch das heikle Mantra, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Die Initiative „Luftbrücke Kabul“ hoffe aber noch auf Möglichkeiten, gefährdete Menschen über den Landweg evakuieren zu können.

Gespräch mit Journalistin Theresa Breuer, einer Mit-Initiatorin der Kabulluftbrücke