Singulär - Katja Kullmann mit einer radikalen Neubewertung der Frau ohne Begleitung

„Die hat wohl keinen abbekommen.“ Dieser defizitäre Blick auf alleinstehende Frauen sitzt tief, sagt Katja Kullmann, die selbst seit mehr als 14 Jahren ohne Partner lebt. Dabei fühlen sich viele Single-Frauen - in manchen Großstädten ist es fast jede zweite Frau - absolut wohl in ihrer Haut, erfreuen sich an großen inspirierenden Freundeskreisen und sind froh, den oft zermürbenden Paarkonflikten zu entgehen. Katja Kullmann hat mit alleinlebenden Frauen in vielen Ländern gesprochen, in Literatur, Film und Geschichte recherchiert und wirbt mit ihrem Buch „Die singuläre Frau“ für eine gesellige und souveräne Einsamkeit.

SWR Die Singuläre Frau Autor Katja Kullmann Verlag: Hanser Berlin, 24,- Euro ISBN: 978-3446269392

