Peter Arestov leitet seit zwei Jahren den ersten deutsch-ukrainischen Chor.

Unser Chor besteht aus über 40 musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern. Hier begegnen sich Alteingesessene aus Karlsruhe, Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen aus der ganzen Welt.

Musikliste:

Don't lose your steam

Gregory Porter

Album: Take me to the alley



Pass me the jazz

The Real Group

Album: The real album



Shchedryk

Bel Canto Choir Vilnius



Abendlied. Für sechsstimmigen gemischten Chor a cappella, op. 69 Nr. 3

Voces8

Komponist: Josef Gabriel Rheinberger (1839 -1901)



Tuman

Ganna Gryniva

Album: Kupala