Signal mit Wirkung: die Ampel

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Sie verlangt einem manchmal viel Geduld ab, wenn sie unerbittlich auf Rot steht: die Ampel. Würde es jedoch an so mancher Kreuzung keine Ampel geben, wäre das Chaos vorprogrammiert. 100 Jahre ist es her, dass in Europa die erste Lichtsignalanlage installiert wurde - an einer Kreuzung mitten in Paris.



Die SWR2 Matinee fragt nach: Woher kommt die Ampel? Warum ist sie für den Verkehr inzwischen unverzichtbar geworden? Oder hat sie gar Konkurrenz bekommen?



Wie schicken einen Reporter zu Fuß durch Karlsruhe auf der Suche nach der "perfekten Ampel". Wir schauen, wer uns signalisiert, ob wir stehen oder gehen dürfen; in Frage kommen viele von Karl Marx bis zu den Mainzelmännchen. Außerdem machen wir einen Abstecher nach London, wo Ampelkunst inmitten eines Kreisverkehrs thront. Und wo laut Aussage unserer Korrespondentin die Ampel wohl generell nur schnödes Zierwerk ist.



Doch die Ampel ist nicht nur im Verkehr tonangebend: auch bei Ernährung und in der Politik spielt sie eine gewichtige Rolle.



Die SWR2 Matinee hat heute grüne Welle.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Kerstin Unseld