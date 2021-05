Von Marc Feuser



Was bedeutet es für Angehörige, ihre Großeltern oder Partner in ein Pflegeheim abzugeben? Auch Autor Marc Feuser hat sich das gefragt. Sein Opa musste, weil er zu Hause gestürzt war, in eine Pflegeeinrichtung einziehen. Doch der ältere Herr wollte dort nicht bleiben und ging nach sechs Wochen lieber wieder nach Hause. Marc Feuser will herausfinden, warum. Er hilft für sieben Tage mit. Bei der Pflege, beim Betten machen und im Nachtdienst. Er fragt Angehörige, wie es für sie ist, Mutter oder Vater im hohen Alter nochmal an ein neues, letztes Zuhause zu gewöhnen. (SWR 2019)