Sicher ist sicher: Burgen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Burgen: die SWR2 Matinee setzt auf Sicherheit

25000 Burgen gibt es im deutschsprachigen Raum - in mehr oder weniger erkennbaren Resten. Aber egal, ob intakte Burganlage oder nur Ruinen - sie faszinieren uns. Denn sie stehen für eine Zeit, die so ganz anders war als heute: das Mittelalter. Damals erbaut als Wehrbau in Kriegszeiten und bewohnt meist von Adeligen. Aber wie leben Menschen im 21. Jahrhundert in einer Burg? Was erwarten Touristen heute, wenn sie Burgen besichtigen? Weshalb lassen sie sich von Ritterspielen locken? Welche Klischees bedienen Burgen im Film? Und wer kauft heutzutage noch ganze Burgen?



Darüber reden wir in der SWR2 Matinee und wir stellen eine ganz besondere Burg vor: das Burgtheater in Wien: eine Institution aus der Zeit der k.u.k.-Monarchie mit sehr viel und manchmal sehr lustigen Traditionen. Dass der Reichstag bald einen Burggraben bekommen soll und was das für unsere Demokratie bedeutet, darüber reden wir ebenfalls. Und zuguterletzt haben wir noch einen Tipp für Hobbygärtner: Burgruinen zum Selberbauen.



Gesprächspartner sind der Kunsthistoriker Ulrich Großmann, Karl Heindl vom Publikumsdienst des Wiener Burgtheaters und der Archäologiekritiker Nikolaus Bernau.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Dorothee Riemer