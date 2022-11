Serienmörder Pommerenke – True Crime LIVE | Weggeschlossen für immer

Der Junge beobachtet ein Eichhörnchen, als ihn ein Mann anspricht. Er kenne eine Stelle im Wald, wo es Rehe gibt, sagt der Fremde. Joachim Göhner ist sieben Jahre alt. Er liebt Tiere. Ganz in der Nähe seines Elternhauses in Stuttgart-Degerloch steigt er auf den Gepäckträger des Mannes. Gemeinsam radeln sie in den Wald. Es ist der 15. April 1958. Der Tag, an dem Joachim stirbt.

Diese Folge des SWR2 True-Crime-Podcasts „Sprechen wir über Mord?!“ wurde live bei den Stuttgarter Kriminächten 2021 auf dem Stuttgarter Fernsehturm aufgezeichnet.

