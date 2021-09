Verschwörungsanhänger glauben zu wissen, wer die Welt eigentlich regiert. Sie kennen die Hintermänner, die geheimen Codes und die Labore, in denen schon die nächsten Viruspandemien vorbereitet werden. Und alle anderen? Sind „Schlafschafe“, die den Regierungen und ihren gleichgeschalteten Medien auf den Leim gehen. Aber was, wenn eine solche Verschwörungserzählung eine Kleinfamilie spaltet? Darum geht es in der Miniserie „Schlafschafe“, die ab dem 12. Mai in der ZDF Mediathek und auf ZDF Neo zu sehen ist. mehr...