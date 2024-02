Scharfe Analyse von Osteuropa–Expertin Adler: „Was wird aus Russland? Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung“

Selten hatte die katholische Kirche Polens so viel politische Macht wie während der nationalkonservativen PiS Regierung unter Jarosław Kaczyñski. Die abgewählte PiS brauchte die Kirche als Wahlhelfer und revanchierte sich, indem sie die Agenda der Kirche durchsetzte - besonders beim Schwangerschaftsabbruch. Die Frage ist, was jetzt ihre Rolle ist. Auch das politische Spektrum rechts von PiS beschwört ein katholisches Weltbild. Faschismus mit Gottesbezug und Unterstützung von der Kanzel haben in Polen lange Tradition. Doch für die Kirche war dieses Engagement kein Gewinn. In den vergangenen Jahren hat sie 7 Millionen Angehörige verloren.