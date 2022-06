„Die kleine Seejungfrau“, „Undine“ oder „Rusalka“ – das sind drei Namen für das Märchen von der unglücklichen Begegnung eines Elementarwesens mit einem sterblichen Menschen. Antonin Dvorak hat es in seiner erfolgreichsten Oper „Rusalka“ an der Schwelle zum 20. Jahrhundert verarbeitet. An der Staatsoper in Stuttgart befragt Regisseur Bastian Kraft die Oper, wer oder was Elementarwesen zwischen Natur und Mensch heute sein können. Seine Antwort: Drag Queens. mehr...