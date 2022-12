Seele auf dem Rückzug? Über die spirituelle Essenz des Menschen

Das Islamkolleg in Osnabrück bietet erstmals eine Imam-Ausbildung in Deutschland an.

Bislang wurden fast alle Imame, die in deutschen Moscheen arbeiten, im Ausland ausgebildet. Seit Kurzem gibt es auch eine Ausbildung am Islamkolleg in Osnabrück - in deutscher Sprache und mit Anbindung an die dortige Universität. Sie möchte die angehenden Vorbeter vor allem angemessen auf die sozialen und politischen Herausforderungen hierzulande vorbereiten. Während von Seiten der deutschen Politik weitgehende Zustimmung zu vernehmen ist, stößt die Initiative unter den islamischen Verbänden nur auf wenig positive Resonanz. Lediglich der kleinste der Dachverbände macht mit.