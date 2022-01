Schwul, lesbisch, gläubig - Queere Menschen in der katholischen Kirche

"Am siebten Tag flog ich zurück" kommt als Reisebuch daher, ist in Wahrheit aber, sagt Arnold Stadler, ein Rettungsbuch. Es handelt von einem, der am Kilimandscharo das Paradies sucht, über die Schönheit der Welt staunt und will, dass es mit ihr weitergeht. Das will auch Stadler - vielleicht so etwas wie die christliche Mitgift des Theologen, der schreibend seinen Beitrag zur Rettung der Welt leistet. Georg Magirius hat Arnold Stadler in Rast bei Meßkirch in Oberschwaben besucht, wo der Rettungsdichter aufgewachsen ist, arbeitet und wo, wie er sagt, seine Sehnsucht geboren ist. mehr...