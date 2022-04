per Mail teilen

Claus Heinrich diskutiert mit

Dr. Hans-Peter Bartels, Publizist, ehemaliger

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Jan C. Behrends, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam

Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin „DIE ZEIT“, Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz laviert beharrlich um die Frage herum, ob Deutschland die Ukraine mit Panzern und anderen schweren Waffen helfen wird. Vertreter der eigenen Koalition bestellen bei Scholz mehr Führung. Die Union will die Regierung nun im Bundestag stellen.

Pokert Scholz aus Rücksicht auf die Russland-Versteher in der SPD? Oder will er so eine Ausweitung von „Putins Krieg“ verhindern?