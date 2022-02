Nachhaltig, solidarisch, innovativ – die Gemeinschaft Sonnenwald im Schwarzwald geht neue Wege

Martin Schmid-Keimburg und Paul Hofmann sind Mitinitiatoren und zwei von inzwischen rund 70 Menschen, die seit 2019 in Schernbach im Nordschwarzwald in der Gemeinschaft Sonnenwald leben. Anliegen ist ein solidarisches, naturverbundenes Miteinander, in dem Familien ein Zuhause haben aber auch andere Verbindungen und Einzelpersonen unterschiedlichen Alters.

Herz des Ganzen ist der Hof Sonnenwald, der von der Gemeinschaft genossenschaftlich getragen wird. Er ist ein innovativer Betrieb, der sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat, ausbildet, wissenschaftlich begleitet wird und Mitstreiter aus der ganzen Welt anziehen möchte. Zuletzt wurde der Hof Sonnenwald für ein Agroforstprojekt mit dem baden-württembergischen Landesnaturschutzpreis ausgezeichnet.

Homepage der Gemeinschaft Sonnenwald im Schwarzwald

Musiktitel:

Find me for me

Harr & Hartberg

CD: Scar



I go to the forest

i.n.a.

CD: Novemberland



Schafe, Monster und Mäuse

Element Of Crime

CD: Schafe, Monster und Mäuse



Home at last

Natalie Bergman

CD: Mercy



Blues pra bia

Chico Buarque

CD: Caravanas