SchUM-Stätten: Neue Geschäftsführerin mit neuen Zielen

Seit 2021 sind die Zeugen jüdischer Kultur in Speyer, Mainz und Worms UNESCO-Welterbe. Der Verein „SchUM-Städte Speyer, Worms, Mainz“ kümmert sich um Erhalt, Restaurierung und die Vermittlung in die Öffentlichkeit. Birgit Kita ist die neue Geschäftsführerin des Vereins. Sie ist Archäologin und Kunsthistorikerin und hat zuletzt im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum Mainz kuratiert und die Museumspädagogik geleitet.

Kulturelles Erbe von außergewöhnlichem Wert

Birgit Kita will eine einheitliche Strategie für die SchUM-Städte entwickeln. „Die drei alten Reichsstädte Speyer, Worms und Mainz bewahren mit den SchUM-Stätten ein gemeinsames kulturelles Erbe von universellem Wert. Dieser birgt ganz besondere Herausforderungen in Bezug auf Erhalt, Management, Vermittlung und touristische Erschließung“, so Kita in SWR2.

Interesse für jüdische Kultur wecken und Antisemitismus entgegenwirken

Wichtig sei es, die mittelalterlichen Stätten offen zu halten und Begegnungen von Menschen zu ermöglichen, sagt Kita. So seien etwa interreligiöse Gespräche geplant. „Wir wollen das Thema SchUM in alle Teile der Gesellschaft tragen und damit einen Betrag zur Verständigung leisten.“ Mit Bildung und Verständigung könne man wirksam Antisemitismus entgegenwirken, so Kita.