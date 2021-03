Die Osterferien sind vorbei, aber wegen des Coronavirus ist an Deutschlands Schulen trotzdem weiterhin nichts normal. Unterrichten auf Distanz ist seit Mitte März mehr oder weniger über Nacht zum großen Experimentierfeld geworden.

Schulleitungen und Pädagog*innen gestalten diesen Kraftakt außerhalb aller pädagogischer Routinen, mit unterschiedlichster Vorbildung und Ausstattung für digitalen Unterricht.

Volker Arntz ist Schulleiter der Hardtschule, einer Gemeinschaftschule mit 446 Schüler*innen und 49 Lehrer*innen, im badischen Durmersheim. Die Schule ist in diesem Jahr als eine von 15 Schulen für den deutschen Schulpreis nominiert, insbesondere für ihren Ansatz, das Lernen konsequent von den Bedürfnissen der Schüler*innen aus zu denken.

Wie er mit seinem Team die Herausforderung Corona angenommen hat und wie diese Zeit alle Schulen in Deutschland voranbringen könnte, erzählt er in SWR2 Tandem.

