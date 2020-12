„Man kann Erinnern nicht lernen, aber man kann sich das eigene Erinnern bewusst machen“, sagt Lena Gorelik in SWR2. Die Autorin betreut im Rahmen einer Ausstellung am NS-Dokumentationszentrum in München eine Schreibwerkstatt, in der die Teilnehmenden sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen.

„Wir müssen uns auch darüber klar werden, woran wir uns nicht erinnern“, ist Lena Gorelik überzeugt. Demokratie funktioniere nur, wenn man sich seiner Denk- und Erinnerungsweisen bewusst sei: „Zu sagen, wir haben Demokratie, im Grundgesetz steht, alle sind gleich, das funktioniert nicht, wenn man sich nicht daran erinnert, dass es Rassismus gibt, dass es eine deutsche Kolonial-Vergangenheit gibt“, sagt die Autorin in SWR2. Lena Gorelik, die als Elfjährige mit ihrer Familie aus Russland nach Deutschland kam, hat mehrere Romane geschrieben und war nominiert für den Deutschen Buchpreis und den Deutschen Jugendbuchpreis. Hier geht es zum Online-Schreibworkshop mit Lena Gorelik im Rahmen der Ausstellung „Tell me about (yesterday) tomorrow“ am NS-Dokumentationszentrum München.