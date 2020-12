Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler

"Cute" ist das Modewort der Stunde. Alles soll niedlich sein, denn das Niedliche verspricht Wohlfühlgarantie. Aber ist das Niedliche wirklich immer nur süß? Oder ist es nicht manchmal auch gruselig, weil es die wahren Interessen und Zusammenhänge mit großen Augen und rosa Lametta übertüncht? Ist niedlich das neue Biedermeier? Ein Thema, das nicht nur zur Vorweihnachtszeit passt, in der ja auch viel Niedliches sein Unwesen treibt. Die SWR2 Matinee folgt den ambivalenten Spuren des Niedlichen und findet dabei auch Gruseliges.

Wir liken knuddelige Petfluencer im Internet und treffen hippe Cutester in der Jugendkultur. Wir untersuchen wie das Niedliche in der Werbung eingesetzt wird, fragen wie Roboter mit einprogrammiertem Niedlichkeitsfaktor menschliche Berührungsängste überwinden sollen und ergründen die Fallhöhe zwischen Niedlichem und Horror im Film.

Gesprächspartner*innen der Sendung sind Birgit Richard, Professorin für Neue Medien an der Universität Frankfurt und Kuratorin der Ausstellung "#cute: Inseln der Glückseligkeit" im Kunstforum NRW, Ilona Straub, die am Center for Advanced Internet Studies in Bochum über die soziale Interaktion zwischen Menschen und Robotern forscht, sowie Keyvan Sarkhosh, der am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik zu den Themen Populärkultur und Film arbeitet.

Redaktion: Georg Brandl

Musik: Kerstin Unseld

Gewinn: Ausstellungskatalog "#CUT – Inseln der Glückseligkeit" herausgegeben von Birgit Richard, Niklas von Reischach und Hannah Zipfel (Kerber Verlag 2020).

Die Ausstellung "#cute: Inseln der Glückseligkeit" ist im Kunst-Forum NRW Online zu sehen (9.10.2020 - 18.4.2020)