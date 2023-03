Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland laufen aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, gut. Er widersprach Vermutungen von CDU-Chef Friedrich Merz, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Washington reise, um Verstimmungen über die Panzerlieferungen an die Ukraine auszuräumen. Es gebe nichts zu entschuldigen, so Schmid im SWR Tagesgespräch: "Das, was zählt, sind die Ergebnisse. Und das letzte Jahr hat gezeigt, dass gerade Biden und Scholz auf der gleichen Wellenlänge sind. In dieser vorsichtig-abwägenden Art bei Waffenlieferung, aber auch in der Klarheit, dass die Ukraine unterstützt wird, solange es notwendig ist. Und da reiht sich jetzt dieser Arbeitsbesuch ein."

Schmid widersprach auch Spekulationen, Scholz und Biden würden über mögliche Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau beraten: "Die Spekulation, da wird jetzt ein geheimer Friedensplan verhandelt, ist auch völliger Blödsinn", so Schmid.