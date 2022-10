Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, sieht in der Einigung im Kabinett auf eine chinesische Beteiligung an einem Hamburger Container-Terminal von nur noch 24,9 statt 35 Prozent lediglich "Schadensbegrenzung". Im SWR2 Tagesgespräch sagte Trittin: "Aus einer strategischen Unternehmensbeteiligung wurde eine rein finanzielle (…) Das heißt aber, dass eben Schaden eingetreten ist. Es ist nicht klug, die Infrastruktur in Europa in die Verfügung eines Unternehmens zu geben, welches den politischen Erwägungen und Weisungen der chinesischen KP-Führung unterliegt. Deswegen hätten wir es lieber gesehen, wenn hier keinerlei Beteiligung stattgefunden hätte. So hat es eine Schadensbegrenzung gegeben."

Als Konsequenz aus dem Streit in der Bundesregierung fordert Trittin deshalb unter anderem eine "Präzisierung" des Außenwirtschaftsgesetzes: "Was kritische Infrastruktur ist, muss künftig von der Regierung definiert werden und nicht von den Unternehmen. Außerdem brauchen wir dafür europäische Regeln, damit nicht ein Standort gegen den anderen Standort zum Nutzen und Frommen der Chinesen ausgespielt werden kann. China hat bei der Belt and Road Initiative häufig den Begriff einer Win-Win-Situation verwendet. Mein Eindruck ist, häufig verstehen die Chinesen darunter, dass sie doppelt gewinnen. Dem kann man nicht die Hand reichen. (…) Wir machen Geschäfte mit China, aber wir sind nicht blöd."

Anlässlich des Besuchs von Kanzler Scholz beim französischen Präsidenten Macron ist Trittin optimistisch, dass sich mögliche Unstimmigkeiten "pragmatisch" lösen lassen: "Denn am Ende bewegt sich in Europa immer nur etwas, wenn Deutschland und Frankreich die Probleme, die sie miteinander haben, überwinden und dann gemeinsam vorgehen."

Das 200-Milliarden-Paket der Bundesregierung, das die Auswirkungen der Gaskrise abmildern soll, gilt als eines dieser Probleme. Kritik daran aus Frankreich wies Trittin im SWR2 Tagesgespräch zurück. In Deutschland sei der Preis für Gas auch nach Deckelung noch fast doppelt so hoch wie vor dem Ukraine-Krieg, außerdem würden nur 80 Prozent des Verbrauchs gedeckelt und nicht 100 Prozent. Frankreich dagegen deckele seinen Gaspreis zurzeit deutlich stärker, nämlich "auf das Vorkriegsniveau". Das habe Frankreich entschieden, "ohne irgendjemanden in Europa entsprechend zu konsultieren." Deshalb findet Trittin: "Diejenigen, die unilateral den Gaspreis in dieser Form subventionieren, sollten sich ein bisschen zurückhalten, was Vorwürfe wegen möglicher Wettbewerbsverzerrung angeht." mehr...