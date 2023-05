Viel Kritik gab es in den letzten Tagen an der deutschen Restitutionspolitik. Anlass war die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen an Nigeria: Diese könnten nun für immer im Privatbesitz des Oberhauptes der früheren Königsfamilie Benins verschwinden, anstatt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Das ist auch heute ein großes Kommentar-Thema in den Kulturteilen der Zeitungen und im Netz. Und fast alle erinnern heute an die amerikanische Opernsängerin Grace Bumbry, die im Alter von 86 Jahren in Wien gestorben ist. Sie galt als Wegbereiterin für andere schwarze Opernstars.