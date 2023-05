Nur zwei Prozent der Stücke in deutschen Konzerten stammen von Frauen. Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin hat daher nun angekündigt hat, in der nächsten Spielzeit kein einziges Programm ohne eine Komponistin anzusetzen. „Feministische Musikpolitik“ nennt sich dort diese Maßnahme für mehr Sichtbarkeit. Zudem kauft das ZKM den Vorlass des Fotokünstlers und Publizisten Andreas Müller-Pohle in Form 173 analogen Fotoarbeiten, 106 digitale Bilddateien und 17 Videos. Ein lebendes Erbe, das in der Forschung und als Leihgaben seine Zukunft finden soll.