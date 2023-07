Schmückt, fesselt und verbindet – die Kette

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Was macht eine gute Halskette aus? "Man darf sie nicht spüren", sagt der Goldschmied. "Sie muss fett sein und aus Gold" der Gangster-Rapper. So oder so - was da an unseren Hälsen glänzt, ist immer ein Statement. Denn die Kette hat hohen Symbolwert – in der Liebe, der Kunst und der Politik.



Die SWR2 Matinee legt die Ketten an und zeigt, was sie können: schmücken, verbinden, antreiben – und fesseln. "Sprengt die Ketten!" ist der Schlachtruf der Befreiung, aktuell bis heute. Wir berichten von einer Kampagne gegen das Anketten von Menschen, das in vielen Ländern zum Alltag gehört.



Auch die Kettensägen kreischen in der Sendung. Kettensägenkünstlerinnen und -künstler schnitzen Skulpturen aus Holzstämmen, beim "Speedcarving" tun sie es sogar unter Zeitdruck. Natürlich tragen sie dabei Schutzkleidung, doch längst nicht mehr die aus dem Mittelalter: Wir nehmen das Kettenhemd unter die Lupe - eine frühe Form der Rüstung, in der man sich unverwundbar glaubte. Auch die gewichtige Amtskette bewundern wir sowie den jüngsten Schocker der Schmuckbranche: Die Perlenkette für den Mann.



Für allerschönste Kettenreaktionen sorgt Rube Goldberg - er hatte ein Faible für Nonsens-Apparaturen, die über umständliche Kettenreaktionen eine simple Aufgabe erledigen. Und zum Schluss der Matinee schicken wir einen unheimlichen Kettenbrief auf Reisen.



Die Gäste der Sendung: Goldschmied Jürgen Haas von der Schmuckmanufaktur Wellendorff in Pforzheim, Shantha Rau Barriga, Leiterin der Kampagne "Break The Chains" von "Human Rights Watch" und die Kettensägenkünstlerin Sylvia Itzen.





Redaktion: Christine Fleischer

Musik: Almut Ochsmann