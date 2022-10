Andrea Fischer erforscht seit zwanzig Jahren Gletscher weltweit. Ihr Spezialgebiet sind die Alpen. Sie ist überzeugt, dass Klimaschutz lohnt, weil geschmolzene Gletscher wiederentstehen können.

Bilder von Dr. Andrea Fischer

TYROLIA Gesellschaft m. b .H. Alpengletscher: Eine Hommage Autor Andrea Fischer, Bernd Ritschel Verlag: TYROLIA Gesellschaft m. b. H. ISBN: 978-3702238469



Musiktitel



I've got my love to keep me warm

Echoes Of Swing feat. Rebecca Kilgore

CD: Winter days at Schloss Elmau



Moonlight

Everything Everything

CD: RE-ANIMATOR



Rare to wake

Shannon Lay

CD: Geist



Quand le soleil

Masaa

CD: Outspoken



Sibirisches Eis

Albert Luxus

CD: YinYin