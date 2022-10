Schäuble zum Tag der Deutschen Einheit: Fehler der Westdeutschen war mangelnder Respekt

Am kommenden Montag hat das wiedervereinigte Deutschland Geburtstag, 32 Jahre nach dem 3. Oktober 1990. Den Einigungsvertrag haben am 31. August 1990 der DDR-Verhandlungsführer Günter Krause und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble unterschrieben.

Wie groß der Zeitdruck damals war und warum viele Westdeutsche die Lage falsch eingeschätzt haben, das erklärt Schäuble im SWR2- Tagesgespräch mit Ralf Hecht.

SWR: Die Ausarbeitung des Einigungsvertrages begann im Mai, Ende August wurde er schon unterzeichnet. Wie groß war denn die Furcht damals, dass diese historische Möglichkeit nicht genutzt werden kann? Wie groß war der Druck, schnell zu sein?

Wolfgang Schäuble: Der Druck war deswegen vor allen Dingen so groß, weil ja nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 die Menschen zu Zehntausenden jeden Tag die DDR verlassen haben. Und es musste klar sein: Es kommt schnell die Vereinigung. Andernfalls wird ein Großteil der Menschen die DDR verlassen. Das war der eigentliche Druck, der die Dinge so vorangetrieben hat. Deswegen mussten wir schnell die D-Mark einführen. Und deswegen mussten wir dann schnell auch die Einigung vollziehen. Das waren die Menschen in der DDR in ihrer großen Mehrheit. Die hatten auch am 18. März bei der Volkskammerwahl ja mit einer klaren Mehrheit für einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland gestimmt. Alles, was immer gesagt wird, das wäre überstürzt gewesen, zu schnell, die Bonner hätten da einfach übernommen. das verkennt völlig, dass die Situation damals so war: Die Treibenden waren die Menschen in der DDR, die 40 Jahre lang eingesperrt waren und die nicht noch einmal jahrelang warten wollten.

Nun ist ein Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland für manche in den ostdeutschen Ländern so etwas wie eine bedingungslose Kapitulation gewesen - zumindest psychologisch. Wenn man wegen des Zeitdrucks nicht anders konnte, hätte man denn dann im Anschluss an den Beitritt nicht zum Beispiel eine neue verfassungsgebende Versammlung durchführen können, in ganz Deutschland, um die Ostdeutschen auch noch mal anders mitzunehmen, die, die nicht so gedrängt haben?

Das hat man ja sogar gemacht. Wir hatten ja dann eine gemeinsame Verfassungskommission von Bund und Ländern eingesetzt nach dem Beitritt aber noch einmal, das war doch nicht eine Kapitulation!

Ich sagte, dass es so von manchen empfunden wurde….

Es ist immer so. Es gibt immer welche, die empfinden das unterschiedlich. So ist der Mensch, das ist die menschliche Freiheit. Aber die große Mehrheit hatte nur einen Wunsch: Raus aus dem Eingesperrtsein, raus aus dem von Mauer und Stacheldraht begrenzten Leben - und das so schnell wie möglich. Und deswegen ist die friedliche Revolution entstanden. Und das als Kapitulation zu bezeichnen, was der größte Erfolg der Deutschen, der friedlichen Revolution gewesen ist, das finde ich - mit allem Respekt - doch eine grobe Verzeichnung dessen, was damals wirklich gewesen ist.

Mit dem Wissen von heute: Hätten Sie irgendeine Idee, was man anders hätte machen können, um mehr Menschen im Osten der Republik heute in der gesamtdeutschen Republik verwurzelt zu haben?

Ja, wissen Sie, mit dem Wissen von heute vergisst man, wie es 1990 gewesen ist. Das haben wir gerade jetzt in unserem Gespräch gesehen. Das hilft uns deswegen gar nicht. Damals war es der größte Erfolg. Es war die friedliche Revolution. Man muss noch einmal die Bilder sich auch vom 9. November in Erinnerung rufen, wie die Menschen auf der Mauer getanzt haben, diesen Freudentaumel, der die Menschen erfasst hat. Man muss auch noch daran erinnern, dass bei der freien Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990 die Wahlbeteiligung so hoch war wie nie zuvor - und niemals wieder später - und die Menschen mit einer übergroßen Mehrheit für einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland gestimmt haben. Die hatten nicht die Absicht, jetzt die Bundesrepublik zu reformieren, sondern die wollten raus aus diesem jahrzehntelangen Eingesperrtsein.

Ist die Einheit für Sie endgültig vollzogen? Oder gibt es noch Dinge, wo Sie sagen: Da kann, soll, müsste man heute noch etwas tun, um die Wiedervereinigung zu einem echten guten Ende zu bringen.

Die Einheit ist nie endgültig vollzogen, und wenn man glaubt, sie sei vollzogen, dann kommen neue Spaltungen auf. Sie wissen: Spiele zwischen dem KSC oder dem SC Freiburg oder dem VfB Stuttgart sind immer noch Hochrisikospiele. Die Fans vom SC Freiburg sind ja bekanntermaßen besonders friedlich. Da gilt es weniger. Die alten Spannungen, die man eigentlich auch nur noch ironisch betrachten kann zwischen Schwaben und Badenern - irgendwo wirken sie immer noch nach. Und dann kommt Neues. Nein - was wir machen müssten, und das haben wir nicht gut gemacht, und zwar auch damals nicht die Verhandlungsführer in Bonn, sondern die Gesellschaft. Wir in der Bundesrepublik dachten eigentlich, dass sich für uns ja nichts ändert, sondern dass die DDR einfach nur beitritt. Aber in Wahrheit hat sich natürlich auch für uns alles verändert. Es war ein anderes Land, es ist eine andere Welt. Europa hat sich verändert. Wir haben es dann in der Hauptstadtdebatte ein Jahr später noch einmal an einem kleinen Teil empfunden. Und die Bereitschaft der Menschen einzusehen, dass das ein Jahrhundertereignis war, was eben auch uns betrifft und nicht nur die Menschen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die hätte größer sein können.

Und das hätte dann was bewirkt?

Dass wir den Menschen aus den neuen Bundesländern, so wie heute den Osteuropäern in der EU mit mehr Respekt und wirklich auf gleicher Augenhöhe begegnet wären.

Das hätte dann wahrscheinlich viele Wunden vermieden, die heute noch nachwirken.

So würde ich das vermuten. Ja!