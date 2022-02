Safer Internet Day: „Fit für die Demokratie“ – Wie Demokratie gelernt werden kann

Nicht nur Kolleg*innen und die Chefetage können in Zeiten von Home Office auf einmal ins eigene Wohnzimmer schauen – auch Zoom, Microsoft und andere Anbieter von Video-Konferenz-Tools sammeln in der Pandemie weiter eifrig Daten. „Aber das muss nicht so sein“, erklärt Alexander Roßnagel vom Forum Privatheit in Karlsruhe im Gespräch mit SWR2, so könnten deutsche Unternehmen Zoom-Dienste im eigenen Rechenzentrum einrichten, die Daten würden dann nicht an die großen Tech-Konzerne abfließen.

Mit dem Safer Internet Day wird für mehr Medienkompetenz geworben und auf mögliche Internet-Gefahren aufmerksam gemacht. Zuletzt war der Kurznachrichtendienst WhatsApp wegen geänderter Datenregeln in die Kritik geraten: „WhatsApp will die Daten an den Mutterkonzern Facebook weitergeben – insofern sind fast alle anderen Kurznachrichtendienste besser als WhatsApp“, so Roßnagel. mehr...