Saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger: Deutschlandticket sorgt für Systemwechsel im ÖPNV

Angesichts des Deutschlandticket-Starts hat sich die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) grundsätzlich positiv zu dem vergünstigten Nahverkehrsangebot geäußert. Man habe mit dem 49-Euro-Ticket einen Systemwechsel hinbekommen, der den ÖPNV günstiger, einfacher und attraktiver mache. Allerdings müssten weitere Schritte folgen, sagte Rehlinger im SWR2 Tagesgespräch: "Nur der Bus, der fährt ist per se ein attraktiver und nur dann frage ich mich überhaupt, was er kostet. Insofern müssen wir dort nochmal nachlegen. Dabei geht es nicht darum, noch zu mehr falschen Zeiten, größere Busse, leer fahren zu lassen, sondern da müssen wir das Thema Digitalisierung und Individualisierung im ÖPNV ausspielen“, so Rehlinger. Wichtig sei auch die Verlässlichkeit der ÖPNV-Angebote, da habe man insbesondere auf der Bahnstrecke "noch ein bisschen was vor der Brust“. Rehlinger forderte zudem eine bessere Verständlichkeit der Angebote ein. Auch das sorge langfristig für mehr Attraktivität des Nahverkehrs.