Ryyan Alshebls Weg ins Rathaus - Ein Geflüchteter wird Bürgermeister

Vor acht Jahren ist Ryyan Alshebl in einem Schlauchboot übers Mittelmeer geflohen. Nun wird er der erste Bürgermeister in Baden-Württemberg mit syrischen Wurzeln. Dass er das Rennen gemacht hat, kam selbst für diejenigen in der Gemeinde Ostelsheim überraschend, die ihn gewählt haben.

Aber er hat bei seinen Hausbesuchen wirklich zugehört. Ryyan Alshebl will vor Ort etwas fürs Klima tun, Ganztagesbetreuung für Kinder, den sozialen Zusammenhalt stärken.

Dass der 29jährige den Mut und die Kraft hat, etwas zu bewegen, hat er mit seiner persönlichen Geschichte bewiesen.

Musikliste:

Better off loving

Dekker

CD: Better off loving



Angeles

Shannon Lay

CD: Angeles



Freedom dance

Masaa

CD: Freedom dance



Dot my i's

Kendall Lujan

CD: Forget me knots



Believe in you

Kutiman

CD: Believe in you