„Der Bundeskanzler erklärt nicht, warum er so lange braucht, um Anfragen aus der Ukraine zu beantworten", sagt Henning Otte, stellvertretende Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, bei SWR2. Aber genau das müsse die Bundesregierung in solch schwierigen Zeiten tun, meint der CDU-Politiker. „Dabei geht viel Zeit für die Ukraine verloren. Scholz kann ja auch ablehnen, aber die Ukraine muss wissen, woran sie ist", stellt Otte fest. Nicht nur der Kanzler zeige sich zu zögerlich, auch die Ampel präsentiere sich in der Frage nach Waffenlieferung uneinig. „Da ist ein ziemlich heftiger Konflikt in der Ampel und der lähmt Deutschland“, erkärt Otte. Letztlich laufe damit der Ukraine nicht nur wichtig Zeit weg, erklärt der Politiker, es schade auch der Reputation Deutschlands. mehr...