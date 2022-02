„Der ADAC sieht zwar, dass das Automobil an seine Grenzen kommt, dass es auch noch andere Verkehrsmittel gibt. Aber er ist und bleibt am Ende des Tages immer noch eine Auto-Interessengemeinschaft", sagt der Verkehrsforscher Prof. Andreas Knie bei SWR2. Der ADAC Mobilitätsindex will mit wissenschaftlicher Unterstützung aufzeigen, wie sich die Mobilität in Deutschland entwickelt, um nachhaltig zu sein. Dabei soll das Auto nicht im Fokus stehen, auch das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel werden berücksichtigt. Diesen Willen kann der Experte nur in Teilen erkennen. „Wir haben immer noch eine Politik, die das Auto bevorzugt. Wir haben ein Dieselprivileg, wir haben eine Entfernungspauschale und wir haben ein Dienstwagenprivileg. Damit sieht man, dass wir in Deutschland noch immer alles dafür tun, dass möglichst viele Auto zugelassen werden“, kritisiert Knie. mehr...